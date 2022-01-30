Поручение Путина по Донбассу разозлило украинских дипломатов

Поручение Путина по Донбассу разозлило украинских дипломатов
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
МИД Незалежной требует отменить решение

В Киеве высказались о поручении российского президента Владимира Путина по Донбассу. Напомним, ранее глава РФ распорядился проработать возможность предоставления льгот и соцвыплат жителям ДНР и ЛНР. Украинская сторона отреагировала нервно.

МИД Незалежной опубликовал в ответ заявление, где Москву обвиняют в нарушении суверенитета страны. По словам украинских дипломатов, наша страна стремится интегрировать население Донбасса "в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство".

В заявлении поручение Путина расценивается как "гибридная провокация".

"Требуем от РФ отменить принятое решение", – говорится на официальном сайте.

Ранее британский телеканал проговорился о нарушении Украиной Минских соглашений. На стороне Незалежной сражаются наемники из других стран, что запрещено договоренностями. Подробности – в нашем материале.

Источник: МИД Украины ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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