Никто из санкционного списка не сможет рассчитывать на иммунитет

Руководитель британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс выступила в телеэфире Sky News с заявлением о завершении разработки проекта ужесточения санкций против российской стороны.



Согласно ему, олигархи из России могут лишиться собственности в Лондоне. Трасс отметила, что Великобритания не собирается раскрывать подробности, имена и санкции к каждому конкретному лицу. По её словам, благодаря законопроекту они будут действовать обширно.

Политик подчеркнула, что никто из российских бизнесменов не может рассчитывать на иммунитет от ограничений. Трасс заявила, что они могут ввести санкции против любых компаний, в которых заинтересован Кремль.

В санкционный список войдут олигархи, поддерживающие "режим" и имеющие отношение к ситуации вокруг Украины.

На вопрос о том, могут ли британские источники финансирования столкнуться с подобными ограничениями, Трасс ответила, что демократия и независимость для страны приоритетнее финансовых интересов.

Ранее Лиз Трасс отметила, что Великобритания расширит санкции против России на следующей неделе. Предполагается, что законопроект появится в британском парламенте уже в понедельник, 31 января.

