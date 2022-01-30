Нуланд лишь сближает Германию с Россией выпадами против "Северного потока - 2" - эксперт

Нуланд лишь сближает Германию с Россией выпадами против "Северного потока - 2" - эксперт
Виктория Нуланд. Фото: Alex Brandon - Pool via CNP/www.globallookpress.com
Своими действиями представитель Госдепа ускоряет запуск, считает политолог

Шутка о поставках водки по "Северному потоку – 2" в Европу негативным образом отразилась на Соединенных Штатах и всех противниках запуска российского газопровода в целом, заявил немецкий политолог Александр Сосновский.

Ранее заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов отреагировала на шутку о прокачке спиртного по "Северному потоку – 2", заявив, что водка была бы действительно неплохим вариантом. Тогда же чиновница заявила, что судьба проекта туманна, так как сертификация газопровода вызывает у нее сомнения в своей успешности.

О реакции немецкого общества на выпад представителя американского Госдепа поведал немецкий политолог Александр Сосновский, заявив, что в ФРГ к таким выпадам относятся с большим сомнением.

Эксперт считает, что жителей Германии, напротив, такая шутка задела. Подобные выпады вполне соответствуют требованиям бывшего американского посла Ричарда Греннела, настаивающего на повышении в ФРГ расходов за то, чтобы Белый дом "держал над Германией ядерный зонтик". Впрочем, и Нуланд не обрела любовь в ФРГ.

"Она тут весьма редко бывает. И у немцев в привычке обращать внимание на высказывания первых лиц. А когда "вторые" вроде Нуланд шутят таким образом, здесь это воспринимается как минимум как некомпетентность. В худшем случае – как прямое оскорбление. Спасибо ей, потому что такими выпадами она лишь сближает Германию и Россию", – высказался эксперт.

Политолог уверен, что подобным выпадом Нуланд еще раз убедила немцев, насколько важен для них "Северный поток – 2", о чем заявил в эфире "Соловьев Live".

За Нуланд вступился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, напомнивший, что американская чиновница не является автором шутки – она лишь на нее отреагировала.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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