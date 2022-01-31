Заявление об уходе с высокого поста вступило в силу 30 января

Армен Саркисян, занимавший пост президента Армении, ушел в отставку. Он пояснил свое решение тем, что не может повлиять на внутреннюю и внешнюю политику государства, так как не имеет реальных рычагов власти. К тому же, на главу Армении, по его словам, оказывают давление политические группы.



Саркисян подал заявление 23 января 2022 года. По законодательству страны, полномочия президента перестают действовать спустя 7 дней. За этот срок он может изменить свое решение, забрав заявление. Но Армен Саркисян не сделал этого, отметив, что решение покинуть пост было принято не под воздействием эмоций: оно взвешенное и обдуманное.

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