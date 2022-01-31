Немцы вывели на чистую воду пригрозившего России войной британского премьера

Немцы вывели на чистую воду пригрозившего России войной британского премьера
Борис Джонсон. Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Лондон пытается отвлечь внимание британцев от внутренних проблем

Премьер Великобритании Борис Джонсон развел столь бурную военную деятельность, отправляя оружие Киеву и войска в страны Восточной Европы, чтобы отвлечь британцев от своих промахов. В этом убеждены жители Германии, выступающей против военной эскалации на Украине.

Накануне немецкий журнал Der Spiegel опубликовал заявление Джонсона о том, что он "не намерен мириться с дестабилизирующими действиями России в Европе", в связи с чем отдал приказ войскам быть готовыми оказать союзникам по НАТО поддержку "на земле, с моря и воздуха".

Читатели издания усомнились, что послание Джонсона, оказавшегося в центре очередного скандала, в действительности адресовано Кремлю.  

"Борис "Отвлеки внимание" Джонсон, когда у вас дома проблемы, внешние кризисы как нельзя кстати", – раскусил хитрость британского премьера пользователь.

"Вы всерьез думаете, что БоДж заинтересован в судьбе украинцев? Самое большее – в украинской элите, представители которой посещают его вечеринки!" – пишет читатель.

"Ситуация с Brexit, видимо, еще хуже, чем сообщалось. Борис, вероятно, больше не в состоянии снабжать своих солдат, поэтому отправляет их в Европу, чтобы на обратном пути они могли сделать покупки", – иронизирует другой подписчик.

Ранее в Сети распространился комментарий на воинственные заявления Джонсона, который приписывают главе МИД РФ Сергею Лаврову. Дескать, британского премьера подвели ощущения, и Россия выставила вовсе не дуло.

Источник: Der Spiegel ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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