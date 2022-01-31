Минск рискует потерять дружбу Киева, предупредил представитель Незалежной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является для некоторых украинцев образцом лидера. Это признал посол Киева в Минске Игорь Кизим. В комментариях после Послания Лукашенко народу и парламенту украинский дипломат попытался убедить соотечественников, почему такой лидер им не подходит.

Кизим обратил внимание на слова Лукашенко, что "наша Украина" вернется в "лоно славянства". Посол указал, что Украина его и не покидала, как и поляки, болгары и прочие славянские народы, а вот России там не место:

"Говорить о России как о "славянском" государстве скоро вообще будет сложно",

– заявил дипломат в своем аккаунте в Facebook.

Кроме того, его задел призыв Лукашенко действовать по принципу "хочешь мира – готовься к войне".

"К войне против кого готовится Беларусь?",

– возмутился Кизим, указывая, что Минск наращивает оборону на южном фланге, то есть видит опасность со стороны Украины. По мнению дипломата, это "чушь", а опасаться нужно именно украинской стороне, поскольку Белоруссия "все больше растворяется в замыслах Кремля", главный из которых "хорошо известен" – речь о "возрождении империи".

"Это не на пользу белорусскому суверенитету и государственности и, тем более, дружбе украинского и белорусского народов",

– предупредил посол Украины. Свое сообщение, кстати, он написал на русском языке.

Послание президента РБ парламенту и народу республики прозвучало на прошлой неделе. Самые смешные и образные высказывания Батьки уже разлетелись по Интернету.

Ранее на Украине заподозрили, что стена, которую власти Незалежной решили возвести на границе с Белоруссией, потребовалась для "распила денег" из бюджета.