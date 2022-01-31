Кремль пообещал нанести ответный удар по Британии за антироссийские санкции

Кремль пообещал нанести ответный удар по Британии за антироссийские санкции
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Москва не станет терпеть недружественное поведение Лондона

В администрации российского президента весьма негативно отреагировали на скандальное заявление главы британского МИД Лиз Трасс, которая сообщила, что при необходимости Лондон готов конфисковать имущество так называемых российских "олигархов", расположенное на британской территории. В Кремле отметили, что ответные санкции на такой недружественный шаг не заставят себя ждать.

Позицию российских властей озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В первую очередь, пресс-секретарь главы нашей страны подчеркнул, что подобного рода заявления весьма беспокоят Москву, которая расценивает их как "тревожный сигнал".

В то же время, голос Кремля отметил, что риторика британских властей серьезно ужесточилась. Лондон достаточно редко позволяет себе такие заявления. Песков подчеркнул, что Москва рассматривает подобные шаги как неприкрытую "атаку на отечественный бизнес".

Представитель администрации российского лидера особо отметил, что такие действия подразумевают ответные меры – соразмерный санкционный удар при необходимости будет сформулирован исходя из интересов нашего государства.

Ранее стало известно, что Великобритания захотела отобрать у россиян собственность в Лондоне.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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