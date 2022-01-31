Речь девушки звучит сбивчиво и почти со слезами на глазах

В интернете появилось видео с признанием и раскаянием россиянки Веры Цвикевич, которая была задержана в Белоруссии по обвинению в участии в акциях протеста в 2020 году. Заявление девушки размещено в телеграм-канале "ГУБОП".

"В августе 2020 года я участвовала в несанкционированных митингах на территории Минска. (...) Участвовала в сцепках на проезжей части. В своих действиях я полностью раскаиваюсь. Всем людям советую не принимать больше участия в таких мероприятиях", – сказала Цвикевич.

Можно обратить внимание на то, что на представленном видео гражданка РФ периодически оговаривается или не может с первого раза произнести слова. Также отчетливо просматриваются на кадрах склейки.

Напомним, Цвикевич была задержана белорусскими правоохранителями 27 января. Девушке предъявили обвинения по статье "Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них".

Позже стало известно о наличии у Цвикевич вида на жительство в Белоруссии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 января в интервью журналистам сообщил, что на Смоленской площади разбираются в ситуации с россиянкой.

"Мы, конечно, будем интересоваться ее судьбой, как мы это делаем в любой другой стране", – заявил тогда шеф отечественной дипломатии.

В тот же день с Цвикевич встретился наш консул в Минске Алексей Маскалев, передает РИА "Новости".

Добавим, в декабре 2021 г. белорусский суд приговорил к 11 годам тюремного заключения россиянина Егора Дудникова, который озвучивал ролики для местной оппозиции.

В ходе своего традиционного брифинга 30 декабря директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, комментируя этот вердикт, сказала, что Москва по данному вопросу находится на прямом контакте с Минском, а также поддерживает связь с родственниками и защитником осужденного для решения этой ситуации.

