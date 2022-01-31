Будапешт ссылается на наличие в контрактах с Москвой подобной возможности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен просить у президента России Владимира Путина, к которому он едет на встречу завтра, 1 февраля, увеличить объемы поставок дешевого газа. Об этом сообщает издание Euronews.

"Я хотел бы добиться на переговорах того, чтобы в этот сложный период с повышением цен на энергоносители мы смогли увеличить закупки природного газа. Это предусмотрено российско-венгерским соглашением, которое есть в нашем распоряжении", – заявил премьер.

Ранее в понедельник, 31 января, пресс-служба Кремля сообщила о том, что Путин и Орбан в ходе встречи обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности. Кроме того, будут обсуждаться двусторонние отношения между нашими странами, в том числе в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Напомним, на прошлой неделе Орбан рассказал, что перед встречей с Путиным он проведет консультации с партнерами по НАТО и Евросоюзом по вопросам безопасности. Тогда же глава венгерского правительства указал, что в Москве будет договариваться об увеличении поставок российского газа в Республику, передает агентство Bloomberg.

Согласно заключенному на 15 лет в сентябре 2021 г. долгосрочному контракту между "Газпромом" и венгерской энергетической компанией MVM, российский монополист будет поставлять ежегодно до 4,5 млрд куб. м газа в обход Украины – через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы.

Этот договор вызвал в Киеве истерику и массу гневных заявлений в адрес Будапешта.

