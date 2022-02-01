Лукашенко постоянно втягивает Россию в противостояние с НАТО – эксперт

Лукашенко постоянно втягивает Россию в противостояние с НАТО – эксперт
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
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Москва не может рассчитывать на поддержку Минска, считает политолог

Александр Лукашенко готов играть на эмоциях белорусского общества, оперируя темой войны, чтобы легитимировать собственную власть. К такому выводу пришел политолог Андрей Суздальцев, продолжающий подробный разбор обращения главы государства к народу.

В ходе выступления президент Белоруссии неоднократно касался темы войны с соседними странами и противостояния с Западом. Эксперт считает, что Лукашенко на самом деле "бредит войной". Меж тем, по словам аналитика, он готов выполнять свои союзнические обещания перед нашей страной только на собственной территории.

Политолог подчеркнул, что в любом региональном конфликте Москва не может рассчитывать на поддержку Минска. В то же время тема войны выгодна для главы РБ, потому что позволяет консолидировать граждан вокруг своей фигуры в случае угрозы потери власти.

Суздальцев напомнил, что изначально Лукашенко "паразитировал" на теме пацифизма и нейтралитета. Однако при ослаблении своих позиций авторитарный лидер всегда использует "народные инстинкты", уверен эксперт.

"Лукашенко, формально выступая в роли союзника России, на самом деле постоянно провоцирует конфликты у своих границ, чем втягивает РФ в противостояние с НАТО", – заявил Суздальцев.

По его словам, глава РБ исходит из того, что при конфликте Москвы с Вашингтоном или Брюсселем возрастает роль Минска в отношениях с нашей страной. Аналитик подчеркнул, что противостояние Востока с Западом создает идеальные условия для выживания режима Лукашенко.

При этом глава государства решает сразу несколько задач, уверен эксперт. Лукашенко отодвигает на второй план вопросы интеграции с Россией, просит дотации у Кремля и всех оппозиционеров назначает прислужниками Запада.

"В белорусском примере у властей, в случае военного конфликта, появляется возможность для ликвидации раскола общества", - подчеркнул Суздальцев.

Ранее политолог назвал стоимость отставки Александра Лукашенко с поста главы государства.

Источник: politoboz.com ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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