Интересы мировых держав могут столкнуться в Азии

Недавний конфликт на линии соприкосновения Таджикистана и Киргизии, в результате которого тысячи жителей пограничных территорий были вынуждены покинуть свои дома, вызвал повышенное внимание к Азии. Именно этот регион является предполагаемым "полем боя", где сходятся интересы мировых держав, считает бывший турецкий посол Али Бильге Джанкорель.

Он обратил особое внимание на противостояния локального характера, возникающие на территории азиатских стран в последнее время. Дипломат отметил войну в Нагорном Карабахе, государственной переворот в Афганистане после вывода войск НАТО, протесты в Казахстане. Кроме того, он выделил ситуацию, складывающуюся вокруг Украины.

В беседе с изданием Türkiye посол подчеркнул, что Россия считает вступление Незалежной в НАТО угрозой собственной безопасности. В то же время, по его словам, западный блок сил во главе с США формирует для мира представление об опасности, используя ситуацию в Азии. Меж тем, и Китай не упускает возможности усилить экономическую экспансию в ряд стран этого региона, уверен дипломат.

По мнению Джанкореля, Азия может стать местом конфликта между Москвой, Вашингтоном и Пекином прежде всего из-за своего географического положения и богатства полезными ископаемыми. Он подчеркнул, что через данный регион проходят мировые торговые пути.

Ранее Россия ответила на предложения США по гарантиям безопасности.