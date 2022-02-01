Нервную реакцию Киева вызвали слова главы МИД РФ Лаврова

Использование русского языка за пределами России может быть опасным. Об этом предупредил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Оценивая в эфире телеканала ICTV реальность угрозы российского вторжения, Данилов заявил, что сейчас у границ Незалежной находится около 120 тысяч военнослужащих ВС РФ – этого явно недостаточно для наступления. Однако полностью исключать атаку со стороны Москвы глава СНБО не стал. По его мнению, украинцы сами могут навлечь нападение российской армии на свою страну, отказываясь полностью перейти с русского языка на мову.

В подтверждение своих слов он процитировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который обратил внимание на угрозы украинских властей в адрес русскоязычных граждан.

"Он сказал, что они не защищают россиян, они защищают русскоязычных. Поэтому пользоваться русским языком – очень опасная вещь в мире",

– сделал вывод Данилов, выступая в ток-шоу "Свобода слова".

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Грифилд заявила, что Россия угрожала начать войну против Украины. Когда и кому именно Москва озвучила эти угрозы, американский дипломат не уточнила.