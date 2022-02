Словакия поддержит решение НАТО усилить группировку на восточных рубежах. Об этом заявил премьер Республики Эдуард Хегер.

По его мнению, члены альянса должны действовать сообща и выполнять распоряжения Брюсселя, поскольку НАТО – это "залог мира" в Европе.

"Если интересы безопасности Словакии и ЕС требуют усиления военного потенциала на восточном фланге, то мы, конечно, это сделаем. Один за всех и все за одного",

– написал глава правительства Словакии в "Твиттере".

If the #security interests of 🇸🇰 & Europe require strengthening of military capacities at our Eastern border, then we will of course do it. One for all, all for one. @NATO

This is a guarantee for having #peace in #Europe!