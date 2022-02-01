Брюссель сам может пострадать от давления Запада на Москву

Раскрученные в западном обществе слухи о потенциальном военном конфликте между Россией и Незалежной теперь вынуждают европейских и американских политиков идти не только на бесполезные, но и вредные шаги. Очевидно, что дальнейшее усиление давления на Москву может негативно сказаться на экономике Брюсселя. Риск обратного эффекта санкций уже подтвердил заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

В эфире американского телеканала Bloomberg он подчеркнул, что Евросоюз должен оказать Украине экстренную помощь. Предстоящие расходы Брюсселя на Киев превышают один миллиард евро. Причем, сумму озвучил сам замглавы ЕК, когда в понедельник, 31 января, прибыл в Киев и раздавал обещания о солидарности.

Важно подчеркнуть, что попытка давления на нашу страну равносильно самопожертвованию Европы. Домбровскис даже не пытается скрывать, что желание западных политиков поддержать Незалежную сводится к проблеме минимизации ущерба в энергетическом секторе.

По его словам, над новыми санкциями против Москвы совместно работают Вашингтон, Лондон и Брюссель. В то же время чиновник отметил, что наша страна отрицает сценарий военного конфликта с Украиной.

"Задача состоит в том, чтобы причинить значительную боль Москве, не причинив еще большего вреда странам ЕС. Понятно, что если прибегать к массивным санкциям, они также повлияют на экономику ЕС. Это цена, которую мы должны заплатить, если хотим сохранить мир в Европе", – заявил Домбровскис.

Он подчеркнул, что европейские страны все еще полагаются на поставки голубого топлива из России. Замглавы ЕК даже признал газовый сектор слабейшей отраслью Европы.

Ранее экс-глава ОБСЕ придумал план по "примирению" России и Украины. Чиновник призвал разместить на линии разграничения двух государств европейских наблюдателей.

