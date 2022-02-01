Генерал ВСУ определил стремящиеся воссоединиться с Россией украинские города

Генерал ВСУ определил стремящиеся воссоединиться с Россией украинские города
Фото: Michaela Rihova / CTK / www.globallookpress.com
В состав РФ хочет войти население условно по левому берегу Днепра

Жители целого ряда украинских регионов хотели бы отделиться от Незалежной и воссоединиться с Россией. Откровенную правду о соборной поведал генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский в эфире телеканала "Эспрессо".

"Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть. Условное направление – Харьков, Днепр, Херсон, и аж до Одессы", – сказал военный.

При этом он не стал распространяться, каким образом сделал свой вывод. Впрочем, генерал просто перечислил города, исторически входившие в состав Российской Империи, которые строились в большей степени за счет царской казны.

Что касается самого пана Забродского, то он командовал Высокомобильными десантными войсками ВСУ. Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против него уголовное дело по двум статьям "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "Геноцид".

Осенью прошлого года бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко раскритиковал власти Украины за неспособность разрешить конфликт в Донбассе и предположил, что нынешний политический курс киевского режима неминуемо приведет к потере таких регионов, как Херсонщина, Одесская и Николаевская области.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Рассмешил весь Интернет: Лавров стал героем популярного анекдота про Украину и Запад

Вдохновленные пользователи даже придумали свои варианты громкой фразы министра

Вашингтон сохранит санкции против Москвы в секрете - Нуланд

В США боятся, что Россия сумеет подготовиться к "матери всех" рестрикций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей