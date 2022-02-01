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Жители целого ряда украинских регионов хотели бы отделиться от Незалежной и воссоединиться с Россией. Откровенную правду о соборной поведал генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский в эфире телеканала "Эспрессо".
"Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть. Условное направление – Харьков, Днепр, Херсон, и аж до Одессы", – сказал военный.
При этом он не стал распространяться, каким образом сделал свой вывод. Впрочем, генерал просто перечислил города, исторически входившие в состав Российской Империи, которые строились в большей степени за счет царской казны.
Что касается самого пана Забродского, то он командовал Высокомобильными десантными войсками ВСУ. Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против него уголовное дело по двум статьям "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "Геноцид".
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