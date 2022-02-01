Президент Незалежной и высокий гость долго жали друг другу руки, англичанин ударил хозяина кулаком в плечо, подзабыв о своем контакте с заболевшей ковидом Трасс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел сегодня в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским вопреки тому, что контактировал накануне с заразившейся коронавирусом главой МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Подобное поведение руководителя правительства, пытающегося удержать кресло из-за скандала вокруг пьяных гулянок английского кабмина на фоне пандемии, говорит о том, что ему вообще наплевать на украинского экс-комика. Так прокомментировала в своем телеграм-канале происходящее ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.

"Борис Джонсон прилетел в Киев! А Лиз Трасс не прилетела – у Лизы ковид. Джонсон – контактный, вчера они с Лизой вместе сидели в парламенте, – но Борису плевать на Зеленского, встречу не отменил", – написала Скабеева.

На странную закономерность обратил внимание и военкор Александр Коц.

"Джонсон передает Зеленскому немножко ковида от британской главы МИД, с которой виделся накануне", – заметил российский журналист.

Он к посту приложил и видео встречи лидера Незалежной и высокого гостя с берегов Туманного Альбиона. На кадрах видно, как пан Зеленский и мистер Джонсон долго жмут друг другу руки, а англичанин еще кулаком ударил в плечо украинца в знак поддержки.

Подписчиков эта сцена не оставила равнодушными. Они оставили весьма нелицеприятные комментарии под увиденным (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Зараза к заразе)))", "Фу! Зеленский только ещё на колени не встал, мерзко", "Джонсон как шныря по плечу стукнул", "Я не понял, а почему зеля руку хозяину не поцеловал?", "Клоуны!"

Напомним, в понедельник, 31 января, не состоялся запланированный на этот день телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и тем самым Джонсоном. Лондон объяснил это тем, что премьер со всем кабмином, включая инфицированную Трасс, был занят выступлением на слушаниях в парламенте, где он оправдывался за пирушки в канцелярии правительства.

Что касается министра иностранных дел, то о своем коронавирусе она сообщила лично в "Твиттере". Трасс добавила, что сделала уже три прививки и сидит дома на самоизоляции.

