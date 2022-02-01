Президент вспомнил, как "в народе говорят"

Российский лидер Владимир Путин провел 1 февраля переговоры с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, обсудив с ним в Кремле поставки газа и вакцин против коронавирусной инфекции. Вместе с тем глава государства обменялся с венгерским премьером мнениями о переговорах Москвы с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности.

Президент России заявил, что в итоге коллективный Запад в лице НАТО фактически "кинул" Москву, нарушив обещание по отказу от продвижения военной инфраструктуры в восточном направлении.

Как указал глава РФ, подобная логика для альянса в порядке вещей. Доподлинно известно, что однажды НАТО дал гарантии по непродвижению в восточном направлении "ни на дюйм". В итоге альянс охватывает страны Восточной Европы, которые когда-то входили в социалистический блок.

"Как у нас в народе говорят, "кинули". Просто обманули", – высказался глава Российской Федерации, выступая на пресс-конференции.

Вместе с тем президент коснулся Украины, действующие власти которой придерживаются евроатлантических устремлений. Путин заявил, что для Соединенных Штатов имеет значение не столько членство Киева в составе альянса, сколько сдерживание развития России всеми доступными способами. При этом Запад не задумывается над тем, что вступление Украины в НАТО с последующей атакой на Крым означает войну Североатлантического альянса с Россией.

Глава РФ заявил, что Москва внимательно анализирует письменные ответы от НАТО и США, полученные несколько дней назад. В целом же, указал Путин, коллеги решили проигнорировать принципиальные вопросы, вызывающие у Кремля озабоченность, пишет МИР24.