Мир между Москвой и Вашингтоном обеспечит только ядерное оружие России - Коротченко

Мир между Москвой и Вашингтоном обеспечит только ядерное оружие России - Коротченко
Игорь Коротченко. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Военный эксперт напомнил о временах холодной войны и желании США нанести удар по СССР

Военный эксперт и главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что только российское ядерное оружие является залогом мира между Москвой и Вашингтоном. Свое мнение по вопросу гарантий безопасности в современных условиях он высказал порталу News.ru.

По мнению эксперта, американцы могли нанести удар по СССР еще в 50-х годах прошлого века, поскольку они были заинтересованы в военно-силовом доминировании. Москва же  в политической, экономической и оборонной сферах опирается на собственные ресурсы.

"У каждой страны есть национальные интересы, как их понимают элиты и соответствующим образом их реализуют за счет других государств", – заметил Коротченко.

Тема переговоров между Россией, США и коллективным НАТО по вопросу гарантий безопасности с подачи Москвы обсуждается на самом высоком уровне всеми сторонами. Вашингтон долго с союзниками по альянсу и ЕС сочинял ответ на российские предложения, сделанные еще в декабре 2021 года.

Однако американцы с партнерами предсказуемо не согласились с ключевыми требованиями РФ. Свою реакцию они смогли передать лишь 26 января. Ответ сейчас внимательно изучает Москва.

Сегодня президент России Владимир Путин на совместном брифинге в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном – переговоры, кстати, шли почти шесть часов, – заявил, что Запад в лице НАТО фактически "кинул" Москву, нарушив обещание не расширяться на Восток Европы.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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