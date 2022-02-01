"Мы взрослые хлопчики": Зеленский объявил о победе Киева в Донбассе

"Мы взрослые хлопчики": Зеленский объявил о победе Киева в Донбассе
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Глава Незалежной признался, что не помнит, кто подписал Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд громких, иногда до смешного, заявлений на совместном брифинге с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по итогам их переговоров. Прежде всего, экс-комик признался, что забыл, кто является подписантом под документами по урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе, но объявил о победе киевского режима.

"Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять", – цитирует РИА "Новости" пана Зеленского.

По его утверждению, украинская сторона ответственности относится к любым договоренностям. Он заметил, что Минские соглашения "рождены нормандским форматом, который, к сожалению, или не к сожалению, который работает".


Одновременно глава государства отказался говорить конкретно по каждому пункту этих документов, т.к. недоволен всеми из них. Лидер Незалежной подчеркнул, что заинтересованные стороны по-разному относятся к порядку выполнения пунктов Минских соглашений.

"Но мы взрослые мальчики, понимаете! Мы должны делать что-то, что поможет деоккупировать наши территории, при этом защищая нашу страну. В том или ином виде. Вот что я имею ввиду", – сказал Владимир Александрович.

Президент назвал непростыми переговоры в трехстороннем и двухстороннем формате с Россией по Донбассу, но выразил уверенность в положительном для Киева результате.

"Никто не жалуется, однако мы все равно всех победим", – резюмировал пан Зеленский.


Сегодняшний лучший друг постмайданных вождей Борис Джонсон тоже послал сигналы угроз в адрес Москвы из-за мифического "вторжения" в неньку. Он заявил, что санкции против РФ будут активированы сразу, как "только нога российского солдата ступит на землю" Незалежной. По его словам, "украинцы будут бороться до последней капли крови".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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