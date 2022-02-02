Брюссель и Вашингтон готовы поступиться малым, чтобы сохранить доверие Москвы

США и НАТО не собираются захлопывать перед Киевом дверь в альянс, но готовы обсудить с Россией обязательства, ограничивающие возможности размещении на Украине наступательных ракетных систем и других сил. Об этом говорится в документе, переданном Москве со стороны Брюсселя и Вашингтона в ответ на российские инициативы по гарантиям безопасности.

Документы опубликовала испанская El País. Ответ Белого дома представлен на пяти листах, ответ НАТО представляет собой четырехстраничный документ на английском языке. Отмечается, что именно эти копии писем получила и Украина.

Исходя из публикации, можно говорить, что США и НАТО готовы отказаться от размещения ядерных вооружений на территории Восточной Европы. Украина может вообще не получить никаких западных ракетных систем. Более того, Вашингтон готов обсудить с Москвой неразмещение крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше. Американцы также согласны пустить российских инспекторов на свои объекты ПРО в Восточной Европе в обмен на такую же инспекцию в РФ.

США также выступают за активный диалог по выработке нового соглашения по контролю над вооружениями взамен утраченного СНВ-3. Обсуждать предлагают не только стратегическое ядерное оружие, но и тактическое.

Стартом для переговоров по взаимному контролю над вооружениями должен стать вывод российских войск, в том числе миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии.

В Вашингтоне также готовы согласовать и подписать документ, гарантирующий взаимную безопасность. Но в Белом доме подчеркнули, что прогресс в этом деле может быть достигнут только если Россия прекратит угрожающие действия в отношении Украины. Пока же Москва разрушила доверие Запада и бросила вызов евроатлантической архитектуре безопасности.

В НАТО, со своей стороны, заверили, что не настроены на конфронтацию с Россией, но есть принципиальные вопросы, по которым альянс не пойдет на уступки.

Россия передала США и НАТО свои инициативы по укреплению международной безопасности в декабре 2021 года. Ключевыми моментами были обозначены непродвижение альянса к границам РФ, в том числе неприсоединение к НАТО Украины.

В январе состоялось несколько раундов переговоров на разном уровне по данному вопросу. На прошлой неделе из Вашингтона и Брюсселя пришел ответ, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, западные партнеры "проигнорировали" главные озабоченности России.