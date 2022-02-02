Весь мир наблюдает за дипломатической игрой Запада и России

Москва пришла к пониманию нового мирового порядка раньше Вашингтона. Американским политикам, застрявшим в прошлом, трудно осознать многополярность современного мира, а вот российский лидер Владимир Путин оказался куда более прозорливым. Об этом заявили аналитики издания The American Conservative.

По их мнению, США стоит отказаться от мышления прошлого века, чтобы догнать Россию. Авторы статьи отметили, что сегодня весь мир, затаив дыхание, наблюдает за "дипломатической игрой" Запада и нашей страны по поводу Украины. При этом требования Москвы о невступлении Незалежной в НАТО в Вашингтоне пытаются рассмотреть через призму истории. Американские политики, по мнению журналистов, апеллируют к событиям эпохи "холодной войны".

Меж тем, им следовало бы вернуться в настоящее, уверены эксперты. Путин, по их словам, не оглядывается в прошлое – президент России ориентируется на сегодняшний день и строит планы на будущее. В TAC уверены, что российский лидер "сделал открытие" о переходе биполярного мира к многополярному порядку.

Аналитики подчеркнули, что главе РФ удается маневрировать в современном мире таким образом, чтобы получить лучшие позиции. В то же время Вашингтон упустил из виду ситуацию, когда на политической карте появились новые центры силы, уверены авторы статьи.

Ранее Владимир Путин заявил, что НАТО обманули Россию, нарушив обещание о нерасширении на Восток.