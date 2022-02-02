"Искусственная дискуссия": в бундестаге прошлись по предложенным Россией гарантиям безопасности

"Искусственная дискуссия": в бундестаге прошлись по предложенным Россией гарантиям безопасности
Фото: Petra Wallner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Некоторые политики не понимают, зачем Москва подняла этот вопрос

Сейчас в информационном пространстве большим вниманием пользуются перипетии вокруг разработанных Российской Федерацией предложений по гарантиям безопасности. Многие эксперты делятся догадками на тему того, что выйдет из этой затеи Кремля, а на Западе негодуют, что от них потребовали с уважением относиться к интересам России. Некоторые немецкие государственные деятели и вовсе считают, что вопрос безопасности не стоит обсуждать.

С соответствующим заявлением выступила руководительница комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Политик объявила, что Североатлантический альянс не представляет угрозы для Российской Федерации. Мол, поэтому и обсуждать его бесконтрольное продвижение к нашим границам не стоит.

"Это искусственная дискуссия, которая сейчас предложена, чтобы усилить напряженность", – делится своими умозаключениями высокопоставленное немка.

По мнению политика, Москва специально муссирует тему предоставления гарантий безопасности, так как хочет дестабилизировать ситуацию на международной арене. При этом активное продвижение НАТО к российским рубежам чиновницу ничуть не смущает.

К слову, сегодня, 2 февраля, испанское издание опубликовало ответ Запада на предложения России по безопасности.  

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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