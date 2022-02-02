Помощь Украине на фоне газового кризиса в ЕС разозлила болгар

Помощь Украине на фоне газового кризиса в ЕС разозлила болгар
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Решая проблемы Киева, Брюссель не думает об интересах стран-членов ЕС

Проект "Северный поток-2" остановлен, чтобы лишить Россию "газового оружия", а Украина получит от Евросоюза помощь в размере 1,2 млрд евро – с такими заявлениями на днях выступил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. Его слова опубликовала болгарская Dnes.Dir. Читатели издания пришли в ярость: их возмутил подход ЕК к насущным проблемам европейцев и делам соседей.

"Я уже не удивляюсь европейским глупостям! Очередное харакири. Увы, Европа и нас тянет вниз. Замена дешевого российского газа сланцевым газом янки, который стоит намного дороже, делает и европейские товары дороже. Эти дураки еще не поняли, что янки думают только о себе и ни о ком другом. И почему Брюссель выделяет миллиарды Украине, а не Болгарии, например? Нужно уходить из ЕС, он нас грабит!"

"Интересная рыночная политика: Европа не хочет получать из России дешевый газ, потому что США не позволяют! Европа хочет электроэнергию и газ по рыночной цене, поэтому в маленьких странах типа Болгарии кризис!"

"С какой стати ЕК дает Украине 1,2 млрд? Это наши деньги. Украина даже не в ЕС, а болгарам тоже требуется помощь"

"Украина НЕ член ЕС – эти деньги НАШИ!!! Для того, чтобы принимать такие решения, нужны консультации с населением ЕС, чтобы кучка маргиналов из Брюсселя не распоряжалась финансами Евросоюза!"

"Нам сказали, что "Северный поток" – это политический проект и что Россия будет шантажировать Европу. На практике что получилось?!! Проект даже не запущен, но всем очевидно, кто использует его для политического рэкета".

"Трубопровод заполнен. Германия наверняка получает поставки – под видом "профилактики". (…) "Северный поток - 2" не оружие и его так не используют, но, если Запад так решит, он может лишиться части газа. Интересно, в этом случае Запад будет думать о себе или об украинцах?"

Ранее в Польше возмутились позицией Германии, которая отказывается помогать Украине.

Источник: Dnes.Dir ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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