Путин уволил Поклонскую

Путин уволил Поклонскую
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Глава государства уже подписал указ

Президент России Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую. Речь идет о должности посла России в Кабо-Верде. С этого момента Поклонская больше не занимает этот пост. Соответствующий указ уже подписан.

Сегодня же стало известно о новом назначении. Теперь Поклонская займет кресло замглавы Россотрудничества.

В январе сообщалось, что исполнять обязанности российского посла Поклонская не может по личным обстоятельствам.

Также дипломатические источники поведали журналистам, что причина может быть в действиях властей Кабо-Верде. Выдачу предварительного согласия на назначение Поклонской неприлично затянули. Подробности – в нашем материале.

Источник: Портал правовой информации ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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