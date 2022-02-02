Глава государства уже подписал указ

Президент России Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую. Речь идет о должности посла России в Кабо-Верде. С этого момента Поклонская больше не занимает этот пост. Соответствующий указ уже подписан.

Сегодня же стало известно о новом назначении. Теперь Поклонская займет кресло замглавы Россотрудничества.

В январе сообщалось, что исполнять обязанности российского посла Поклонская не может по личным обстоятельствам.

Также дипломатические источники поведали журналистам, что причина может быть в действиях властей Кабо-Верде. Выдачу предварительного согласия на назначение Поклонской неприлично затянули. Подробности – в нашем материале.