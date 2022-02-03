Вильнюс серьезно относится к заявлениям Минска после миграционного кризиса

Как бы не хотели литовские компании продолжить сотрудничество с Белоруссией, правительство прибалтийской республики все же оказалось против. И тут уже не до экономической целесообразности – министрам, попавшим под жесткое давление Запада, пришлось спасать свои кресла. В итоги Вильнюс прекратил торговые отношения с Минском, однако нарвался на жесткий ответ. Теперь главе литовского внешнеполитического ведомства в очередной раз приходится переводить стрелки.

Из-за скандала с транзитом продукции "Беларуськалия" после введения санкций Евросоюза и США Габриэлюс Ландсбергис и его коллега, министр транспорта Марюс Скуодис чуть не лишись высоких постов, но тогда удалось списать весь репутационный вред на главу Литовской железной дороги. На сей раз министр иностранных дел Литвы решил прикрыться Россией.

Изначально было очевидно, что остановка транзита калийных удобрений из Белоруссии равносильна торговой войне – Александр Лукашенко принял условия игры. Минск обещал Вильнюсу жесткий ответ. Глава МИД Литвы подчеркнул, что угрозы президента РБ в прибалтийской республике воспринимают серьезно, особенно после прошлогоднего миграционного кризиса на границе с Евросоюзом.

При этом Ландсбергис заявил, что Лукашенко занимается спекуляцией на теме ответных санкций, потому что в реальности, по его словам, транзит товаров через Литву направлен прежде всего в Калининградскую область РФ.

"Значит ли это, что Лукашенко угрожает России, что остановит необходимые ее жителям грузы?" – поинтересовался министр.

Тут уж, действительно, глава МИД изобразил хорошую мину при плохой игре, ведь очевидно, что для властей Белоруссии не составит труда выяснить конечные пункты транспорта, идущего через территорию республики. Тем более, что сам Ландсбергис отметил высокий уровень изобретательности Лукашенко.

Кстати, санкционная война с Белоруссией уже довела литовские компании до убытков. Политолог Илья Круглей охарактеризовал прибалтийскую республику как "логистический тупик", отметив, что местный бизнес в 2022 году ожидает потеря около ста миллионов евро.