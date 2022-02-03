Президент тепло отозвался о дружественном государстве

Российский лидер Владимир Путин написал статью, посвященную взаимоотношениям нашей страны и Китайской Народной Республики. Глава государства отметил, что две крупнейшие державы играют очень важную роль на международной арене и для стабилизации ситуации в мире им необходимо объединить усилия.



Вскоре российский главнокомандующий посетит Поднебесную с официальным визитом. Президент нашей страны обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином важнейшие вопросы мировой повестки. В преддверии встречи на высочайшем уровне Владимир Владимирович выпустил статью, где описал свое видение отношений России и Китая.

Глава государства весьма позитивно смотрит на перспективы развития сотрудничества между Москвой и Пекином.

"Наши страны – близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия", – напомнил российский главнокомандующий.

Президент также отметил: в последнее время отношения двух стран серьезно укрепились, что уже дало положительный эффект обоим государствам.

Владимир Владимирович отдельно указал, что Россия и Поднебесная общими усилиями могут помочь международной системе приобрести "более справедливый характер", пишет интернет-издание URA.RU.

Как добавляет телеканал "360", Путин обратил особое внимание на укрепление отношений между странами в экономическом и финансовом секторе. Сейчас Москва и Пекин активно расширяют практику расчетов в национальных валютах, что поможет обеспечить безопасность стран и усилить их позиции на международной арене.