В США подтвердили подлинность "слитого" в Сеть ответа НАТО по гарантиям безопасности

Сохранить документ в секрете не удалось

Одним из главных событий вчерашнего дня стала публикация ответа Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса на предложенные Российской Федерацией гарантии безопасности. Документ попал в распоряжение европейского издания El Pais . Теперь подлинность этих материалов подтвердили и в Госдепе США.

Так, официальный представитель ведомства Нед Прайс во время своего выступления перед публикой не стал отнекиваться и объявил, что документы действительно настоящие, сообщает телеканал "360".

"Я не увидел ничего, чтобы предполагать, что документы не являются подлинными", – передает слова высокопоставленного американского чиновника RT.

Ранее "Утро" публиковало подробности размещенного в общем доступе документа с американским ответом на российское приложение. Стоит отметить, что реакцию западного военного блока на инициативу нашей страны сложно назвать удовлетворительной.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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