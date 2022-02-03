"Слушать противно": украинская гимнастка получила жесткий ответ за критику России

"Слушать противно": украинская гимнастка получила жесткий ответ за критику России
Анна Ризатдинова. Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Спортсменке посоветовали гордиться своим "потолком" - бронзовой медалью

Олимпийские игры еще не открылись, а традиционно сопутствующие им скандалы уже начались. Однако нынешняя история не столько даже про спорт, сколько про политику. Украинская гимнастка Анна Ризатдинова в очередной раз решила напомнить о себе и заработать очков за счет критики в адрес России, что, безусловно, заслуживает одобрения в среде местных националистов. Меж тем, она нарвалась на жесткий ответ от спортивных болельщиков.

Бронзовый призер Олимпиады 2016 года заявила о нечестной конкуренции российских сборных еще со времен выступлений Алины Кабаевой. Особенно ее не устроили результаты Яны Кудрявцевой, которая на тех же Играх заняла второе место. Своим мнением Ризатдинова поделилась в эфире ютуб-канала "Остров".

Любители спорта, которые плотно следят за соревнованиями, конечно же, опровергли ее слова, а в добавок раскритиковали за хамское поведение в отношении нашей страны, атаковав социальные сети гимнастки.

"Господи, когда ты уймешься со своим третьим местом. Видеть и слушать противно: в каждом интервью ноешь, что за повороты и за ношение предметов тебе золота не дали",

– написали Ризатдиновой в Instagram.

Впрочем, комментарии под постами уже активно удаляются, на что фанаты тоже обратили внимание. Кроме того, спортсменке с Украины напомнили, что за все это время она так и не нашла нового повода заявить о себе.

На ее критику также ответила сама Яна Кудрявцева. Как сообщает "Общественная служба новостей", гимнастка подчеркнула, что очень гордится своей наградой и посоветовала бывшей сопернице гордиться своей бронзовой медалью, которая является для нее "потолком".

Без внимания эту историю не оставила и глава ВФХГ Ирина Винер-Усманова. Она отметила, что Украина всегда проигрывала России и оправдывалась за счет политических заявлений. Об этом сообщает РИА ФАН.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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