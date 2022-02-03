Лукашенко задумал оставить в Белоруссии прибывшую из России военную технику

Лукашенко задумал оставить в Белоруссии прибывшую из России военную технику
Фото: president.gov.by
Минск намерен закупить вооружение у Москвы

В четверг, 3 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял в Минске главу российского оборонного ведомства Сергея Шойгу. Стороны обсудили детали совместных военных учений. В ходе встречи лидер РБ выразил желание оставить в республике практически всю боевую технику, направленную Москвой.

Глава государства обратил внимание, что из нашей страны в союзную республику сегодня передислоцируется очень много боевых машин, в том числе, современные образцы. Он подчеркнул важность этого шага, потому что белорусские военные получают возможность не только увидеть, но и "пощупать" российскую технику.

Глава Белоруссии решил выкупить у России прибывшее вооружение. Кстати, передислокация сил продлится до 9 февраля. Основная часть совместных учений начнется на следующий день и продлится до 20 февраля. Лукашенко отметил, что закупки стартуют уже в текущем году и продолжатся в следующем.

По словам политика, освоение российской военной техники белорусскими солдатами имеет важное значение для Союзного государства РФ и РБ из-за действий НАТО и Украины, желающей стать членом альянса. Кроме того, Лукашенко поблагодарил Шойгу за готовность создать на территории республики центры по обучению обращению с новейшими образцами вооружений.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис испугался угроз Александра Лукашенко по санкционной войне и перевел стрелки на Россию.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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