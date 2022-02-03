Жители Великобритании полагают, что власти пытаются втянуть их в ненужную войну

Западная пресса уделила большое внимание разговору президента РФ Владимира Путина с британским премьером Борисом Джонсоном. По оценке Daily Mail диалог получился жестким: лидер Кремля "возвращать войска домой" от границы с Украиной, а глава правительства Лондона пригрозил ему за это "трагедией".

Вот только многие читатели издания остались не впечатлены поведением британского премьера.

"Борис возомнил себя Черчиллем, поэтому хочет войны", – считает RonBlueVillaKing.

"Третья мировая война стала бы отличным ходом, чтобы отвлечь нас от скандала с вечеринками. Думаете, Борису это в голову не приходило?" – намекает CovidExpert PhD.

"Не стоит дразнить медведя, Борис, только чтобы спасти свою политическую шкуру", – предупреждает bingotonight.

"Борис, разберись со своими постыдными подвигами дома. Хватит уже изображать из себя мачо в мировой политике", – призвал HVD.

"Ты сошел с ума! Они дома!" – указал на очевидный факт Andrew Sloane.

Некоторые читатели полагают, что Запад уготовил Путину судьбу бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Дескать, российского лидера специально провоцируют начать военные действия на Украине, чтобы он наделал ошибок, проиграл и был вынужден уйти. Однако это провальный план, пишут пользователи в комментариях.

"Я ставлю на Путина, уж простите", – признается Resiak.

Телефонные переговоры Путина и Джонсона состоялись вечером в среду, 2 февраля. Изначально разговор о ситуации вокруг Украины планировался на 31 января, до поездки британской делегации в Киев, но был отложен из-за скандала на Даунинг-стрит после того, как в прессу просочились новые сведения о незаконных вечеринках Джонсона.

Между тем читатели издания ранее отметили странность в оценке Лондоном угроз со стороны Москвы.