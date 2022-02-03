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США могут повторить судьбу Советского Союза. Об этом предупредил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его оценке, Соединенные Штаты уже движутся по пути самораспада по сценарию СССР, и могут достичь финальной точки к 2032 году.
По мнению политика, через 10 лет Америки в ее нынешнем виде уже не будет. Более того, вполне вероятно, что процесс распада начнется раньше и США прекратят существование уже в 2024 году, отметил Жириновский в эфире YouTube-канала "ЛДПР-ТВ".
Так что говорить о том, кто победит на выборах президента в 2024 году, слишком рано – есть шанс, что эти выборы не состоятся вовсе, так как не будет самого государства, допустил лидер российских либерал-демократов. В связи с этим он призвал россиян не хранить сбережения в долларах, поскольку может так случиться, что эти купюры не у кого будет обменивать обратно, передает "Лента".
Ранее Жириновский заявил, что Белый дом возглавляет не тот кандидат, которого выбрали американцы, и назвал истинных победителей выборов в США.
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