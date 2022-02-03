Через пару лет Соединенные Штаты Америки распадутся на разные государства

США могут повторить судьбу Советского Союза. Об этом предупредил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его оценке, Соединенные Штаты уже движутся по пути самораспада по сценарию СССР, и могут достичь финальной точки к 2032 году.

По мнению политика, через 10 лет Америки в ее нынешнем виде уже не будет. Более того, вполне вероятно, что процесс распада начнется раньше и США прекратят существование уже в 2024 году, отметил Жириновский в эфире YouTube-канала "ЛДПР-ТВ".

Так что говорить о том, кто победит на выборах президента в 2024 году, слишком рано – есть шанс, что эти выборы не состоятся вовсе, так как не будет самого государства, допустил лидер российских либерал-демократов. В связи с этим он призвал россиян не хранить сбережения в долларах, поскольку может так случиться, что эти купюры не у кого будет обменивать обратно, передает "Лента".

Ранее Жириновский заявил, что Белый дом возглавляет не тот кандидат, которого выбрали американцы, и назвал истинных победителей выборов в США.