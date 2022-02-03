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Генерал-лейтенант ВС США в отставке Майкл Томас Флинн, рассуждая о президенте России Владимире Путине, восхитился его лидерскими качествами. Свое мнение бывший военный изложил в интервью Lindell TV.
На его выступление обратила внимание российский журналист Юлия Витязева. На своей странице в телеграм-канале она опубликовала отрывок из интервью.
Американский генерал с уважением отозвался о президенте РФ.
"Этот парень очень сильный лидер", – с уважением заявил Флинн.
Бывший военный отметил, что Путин находится у власти уже достаточно давно и имеет огромный опыт управления.
"И он не собирается мириться с тем бредом, который наблюдает в Европе", – считает генерал-лейтенант.
По мнению Витязевой, подобные высказывания аукнутся Флинну нелицеприятной критикой.
"Надо ли говорить, что генерала уже разрукопожимают и разбирают на всевозможных твиттерских партсобраниях, привычно уже подозревая в связях с Кремлем?" – прокомментировала журналист.
Добавим, Майкл Томас Флинн занимал должность директора Разведывательного управления Пентагона в 2012-2014 годах. Также он командовал подразделением по вопросам разведки, наблюдения и рекогносцировки. Флинн известен тем, что ранее неоднократно высказывался за развитие отношений с Москвой.
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