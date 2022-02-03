Американский генерал восхитился лидерскими качествами Путина

Американский генерал восхитился лидерскими качествами Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Экс-директор Разведуправления Пентагона назвал бредом все, что сейчас творится в Европе

Генерал-лейтенант ВС США в отставке Майкл Томас Флинн, рассуждая о президенте России Владимире Путине, восхитился его лидерскими качествами. Свое мнение бывший военный изложил в интервью Lindell TV.

На его выступление обратила внимание российский журналист Юлия Витязева. На своей странице в телеграм-канале она опубликовала отрывок из интервью.

Американский генерал с уважением отозвался о президенте РФ.

"Этот парень очень сильный лидер", – с уважением заявил Флинн.

Бывший военный отметил, что Путин находится у власти уже достаточно давно и имеет огромный опыт управления.

"И он не собирается мириться с тем бредом, который наблюдает в Европе", – считает генерал-лейтенант.


По мнению Витязевой, подобные высказывания аукнутся Флинну нелицеприятной критикой.

"Надо ли говорить, что генерала уже разрукопожимают и разбирают на всевозможных твиттерских партсобраниях, привычно уже подозревая в связях с Кремлем?" – прокомментировала журналист.

Добавим, Майкл Томас Флинн занимал должность директора Разведывательного управления Пентагона в 2012-2014 годах. Также он командовал подразделением по вопросам разведки, наблюдения и рекогносцировки. Флинн известен тем, что ранее неоднократно высказывался за развитие отношений с Москвой.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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