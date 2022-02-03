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Территория Белоруссии может быть использована для нападения России на Украину, поскольку президент Александр Лукашенко сейчас полностью зависим от Кремля. Такие выводы опубликовала американская The Washington Post.
В газете отмечают, что долгое время Минск соблюдал нейтралитет между соседями: не признавал Крым российским, но и не осуждал переворот в Киеве в 2014 году.
"Изменение позиции Лукашенко произошло после того, как этот бывший глава колхоза почти потерял власть в 2020 году",
– пишут американские авторы. После того, как Кремль выступил для Лукашенко спасательным кругом, у белорусского лидера не осталось иного выхода, чем поддерживать Владимира Путина во всем, в том числе выступать против Украины.
"Его загнали в угол. Чего бы ни захотел Путин, Лукашенко вынужден говорить "да",
– приводит WP мнение канадского эксперта по Белоруссии Дэвида Марплса.
"Надежно привязав к себе Белоруссию, Россия изменила архитектуру безопасности и теперь может использовать белорусскую территорию в качестве плацдарма для крупной военной операции против Украины",
– утверждает военный аналитик из исследовательской группы CNA в Вирджинии Майкл Кофман.
Ранее Лукашенко, обращаясь с посланием к парламенту и народу республики, заявил, что Минск может вступить в войну с НАТО, если Запад атакует республику или ударит по Москве. Чтобы укрепить безопасность Союзного государства, в феврале на территории республики пройдут дополнительные армейские учения, после которых использовавшаяся в маневрах российская техника может остаться белорусским военным.
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