После попытки свержения власти в 2020 году Минск отказался от политики нейтралитета

Территория Белоруссии может быть использована для нападения России на Украину, поскольку президент Александр Лукашенко сейчас полностью зависим от Кремля. Такие выводы опубликовала американская The Washington Post.

В газете отмечают, что долгое время Минск соблюдал нейтралитет между соседями: не признавал Крым российским, но и не осуждал переворот в Киеве в 2014 году.

"Изменение позиции Лукашенко произошло после того, как этот бывший глава колхоза почти потерял власть в 2020 году",

– пишут американские авторы. После того, как Кремль выступил для Лукашенко спасательным кругом, у белорусского лидера не осталось иного выхода, чем поддерживать Владимира Путина во всем, в том числе выступать против Украины.

"Его загнали в угол. Чего бы ни захотел Путин, Лукашенко вынужден говорить "да",

– приводит WP мнение канадского эксперта по Белоруссии Дэвида Марплса.

"Надежно привязав к себе Белоруссию, Россия изменила архитектуру безопасности и теперь может использовать белорусскую территорию в качестве плацдарма для крупной военной операции против Украины",

– утверждает военный аналитик из исследовательской группы CNA в Вирджинии Майкл Кофман.

Ранее Лукашенко, обращаясь с посланием к парламенту и народу республики, заявил, что Минск может вступить в войну с НАТО, если Запад атакует республику или ударит по Москве. Чтобы укрепить безопасность Союзного государства, в феврале на территории республики пройдут дополнительные армейские учения, после которых использовавшаяся в маневрах российская техника может остаться белорусским военным.