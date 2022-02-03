Кремль ответил взаимностью

Министерство иностранных дел Российской Федерации приняло встречные меры в ответ на действия немецких властей, запретивших спутниковое и иное вещание телеканала RT DE. Так, Москва в качестве ответных действий решила приступить к первому этапу аналогичных санкций, закрыв вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle на территории России.

На сайте внешнеполитического ведомства уточняется, что российские власти закрывают в РФ корреспондентский пункт германской телерадиокомпании, а также лишают аккредитации всех ее сотрудников, которые работают в российском бюро.

Вместе с тем в России прекращается спутниковое и иное вещание DW. А компетентные органы РФ приступают к процедуре по рассмотрению телекомпании в качестве иноагента.

В МИД добавили, что Москва запускает процесс, в ходе которого будет сформирован перечень государственных и общественных объединений Германии, причастных к ограничению вещания и оказанию давления на канал RT DE. Выявленным лицам запретят въезд в Россию.

"Публикация перечня не предполагается. Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована", – говорится в официальном сообщении ведомства.

1 февраля медиарегулятор ФРГ MABB вынес запрет для RT DE вести эфир на территории Германии, сославшись на несоответствие одного из параграфов госдоговора о деятельности поставщиков в средствах массовой информации. При этом в агентстве заявили, что к иным разрешениям, которые действуют на территории Евросоюза, телеканал апеллировать не может. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ситуацию с давлением и закрытием вещания телеканала RT Deutsch следует воспринимать как посягательство на свободу слова.