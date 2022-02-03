"Невербальные знаки": Путин лично сопроводил президента Аргентины в Кремле

"Невербальные знаки": Путин лично сопроводил президента Аргентины в Кремле
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Главы двух государств сегодня соблюдали не самые жесткие правила социальной дистанции

Президент РФ Владимир Путин сегодня лично сопровождал  своего аргентинского коллегу Альберто Фернандеса по коридорам Кремля и в качестве внимательного хозяина подсказал гостю его место в зале для брифингов. А все дело в том, что нынче с обеих сторон практически не было помощников глав государств.

На этот незначительный факт обратили внимание журналисты кремлевского пула в соцсетях.

"Невербальные знаки. С такими проводниками Фернандес в Кремле не потеряется. Тем более, что слушает он очень внимательно", – говорится в сообщении в "Твиттере".

На опубликованных кадрах видно, как в зал для брифингов входят Путин, Фернандес и еще один человек. На странице RIA_Kremlinpool в телеграм-канале авторы указывают, что сегодня во время заявлений лидеров двух стран по итогам переговоров нет делегаций с обеих сторон.

"Да и пресса Аргентины состоит из трех человек. Президента Аргентины сопровождает его пресс-секретарь. А Дмитрий Песков, по всей видимости, работает удаленно", – отмечается в публикации.

Кстати, Фернандес заявил, что Аргентина находится в долгу перед Россией, потому что Москва первой озаботилась о поставках этой стране вакцины против COVID-19.


Добавим, на днях Путин принимал в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Так вот будапештский гость на итоговом брифинге признался, что впервые вел переговоры за таким длинным столом. Дело в том, что стороны из-за пандемии коронавируса решили строго соблюдать ограничительные меры, включая правила социальной дистанции.

В результате Путин и Орбан сидели за столом на разных его углах, на брифинг заходили также из разных дверей, стояли далеко друг от друга, а потом и шампанское пили с разных сторон ковра. И это тоже не осталось незамеченным журналистами. А вот с Фернандесом у российского лидера были не столь жесткие меры социальной дистанции – рукопожатия и объятия не возбранялись.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
По теме

НАТО нагло "кинули" Россию с обещанием о непродвижении на восток - Путин

Президент вспомнил, как "в народе говорят"

"Наши страны – близкие соседи": Путин посвятил статью надежному партнеру России

Президент тепло отозвался о дружественном государстве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей