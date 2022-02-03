Политик увидела в главе Незалежной союзника, с которым можно дружить против Лукашенко

Одна из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила, что готова приехать в Киев. В ходе онлайн-конференции, которая была проведена украинским депутатским объединением "За демократическую Беларусь", политик уточнила, что готова встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экс-кандидат на пост главы государства сообщила, что желает сотрудничать с действующей украинской администрацией, с которой, уверена, найдет решение проблем, создаваемых неким образом режимом Александра Лукашенко.

В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что направит во внешнеполитическое ведомство запрос, чтобы согласовать визит политика в Незалежную.

На сайте Тихановской говорится, что в онлайн-встрече принимали участие представители украинских фракций "Европейская солидарность", "Слуга народа" и "Голос". Им Светлана выразила благодарность за поддержку белорусов, отметив, что украинские средства массовой информации не называют Лукашенко президентом Белоруссии.

Политик призвала Киев к прекращению сотрудничества с правоохранительными органами Белоруссии, а также введению статуса беженцев для тех, кто вынужденно выехал в Незалежную.

"Также депутаты отметили: в Украине понимают, что Лукашенко не представляет беларусов, а режим не равно Беларусь", – говорится в сообщении.

Ранее Тихановская раскритиковала ввод войск ОДКБ в Казахстан, заявив, что тем самым нарушается право граждан на участие в протестных акциях. Лидер оппозиции сравнила введение военного контингента с иностранным вмешательством в дела суверенного государства.