Курс рубля
- Россияне кинулись в обменники
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
Одна из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила, что готова приехать в Киев. В ходе онлайн-конференции, которая была проведена украинским депутатским объединением "За демократическую Беларусь", политик уточнила, что готова встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Экс-кандидат на пост главы государства сообщила, что желает сотрудничать с действующей украинской администрацией, с которой, уверена, найдет решение проблем, создаваемых неким образом режимом Александра Лукашенко.
В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что направит во внешнеполитическое ведомство запрос, чтобы согласовать визит политика в Незалежную.
На сайте Тихановской говорится, что в онлайн-встрече принимали участие представители украинских фракций "Европейская солидарность", "Слуга народа" и "Голос". Им Светлана выразила благодарность за поддержку белорусов, отметив, что украинские средства массовой информации не называют Лукашенко президентом Белоруссии.
Политик призвала Киев к прекращению сотрудничества с правоохранительными органами Белоруссии, а также введению статуса беженцев для тех, кто вынужденно выехал в Незалежную.
"Также депутаты отметили: в Украине понимают, что Лукашенко не представляет беларусов, а режим не равно Беларусь", – говорится в сообщении.
Ранее Тихановская раскритиковала ввод войск ОДКБ в Казахстан, заявив, что тем самым нарушается право граждан на участие в протестных акциях. Лидер оппозиции сравнила введение военного контингента с иностранным вмешательством в дела суверенного государства.
Президент вспомнил, как "в народе говорят"
Президент тепло отозвался о дружественном государстве