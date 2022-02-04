Аналитики Страны восходящего солнца бдительно следят за нашим президентом

Текущую ситуацию на международной арене сложно назвать благоприятной. Агрессивная риторика наших западных партнеров и свистопляска вокруг украинского государства серьезно подрывают стабильность мирового пространства. Несмотря на весьма сложную ситуацию, российский лидер Владимир Путин продолжает сохранять самообладание и совсем не боится Соединенных Штатов Америки. Такого мнения придерживается японский аналитик.



Ни для кого не секрет, что именно вашингтонская администрация выступает зачинщикам многих мировых коллапсов. Однако в Кремле американцы особых опасений не вызывают. Эксперт японского издания Shukan Gendai Кэнъити Тацудзава убежден, что разгадал секрет бесстрашия Владимира Владимировича. Аналитик считает: Путин не боится США, потому что в последнее время Америка растеряла весь свой авторитет на мировой арене.

Усугубляет ситуацию то, что сейчас кресло главнокомандующего США занимает весьма слабый, пожилой политик, продолжает японский эксперт. Специалист напомнил, что глава России потребовал предоставить гарантии безопасности именно у администрации Джо Байдена. Более того, американцы проявили свою слабость в провальной операции по выводу войск США из Афганистана.

Именно из-за совокупности таких неблагоприятных для Соединенных Штатов Америки фактов наш главнокомандующий решил бросить вызов Вашингтону в военной сфере, уверен специалист из Страны восходящего солнца.

К слову, недавно бывалый американский генерал восхитился лидерскими качествами Владимира Путина.