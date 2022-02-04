Диаспору поразили в избирательных правах

Меньше месяца остается до референдума по изменению конституции Белоруссии – голосование назначено на 27 февраля. Однако далеко не все граждане республики смогут принять в нем участие. Правительство Александра Лукашенко поразило в избирательных правах белорусскую диаспору. Доктор политических наук Андрей Казакевич считает решение властей издевательством над людьми.



В МИД РБ пояснили, что в дипмиссиях республики по всему миру не будут открыты избирательные участки, точнее, окончательное решение примут сами послы. И в то же время представитель министерства назвал официальную причину отказа от проведения голосования: ограничения, связанные с пандемией коронавируса и в некоторых случаях якобы незначительное количество членов диаспоры или нехватка посольских работников.

Однако эксперт увидел в этих версиях противоречие. По его словам, при малом количестве голосующих граждан, наоборот, легче соблюсти санитарные ограничения с учетом того, что в самой Белоруссии якобы они не соблюдаются. Аналитик подчеркнул, что основная причина имеет политический подтекст.

Политолог уверен, что режим Лукашенко хочет исключить из избирательного процесса граждан, которые настроены против властей. Он напомнил, что после президентских выборов 2020 года республику покинули около ста тысяч оппозиционно настроенных белорусов.

Кроме того, уверен эксперт, граждане РБ из диаспоры могут организовать акции протестов во время голосования, чего властям тоже хотелось бы избежать. Поэтому белорусам предложили вернуться на родину и уже там пойти на избирательные участки.

"Конечно, это звучит как исключительное издевательство", – отметил Казакевич

Он заявил, что режим Лукашенко может возбудить новые уголовные дела против оппозиционеров, чтобы либо задержать тех, кто вернется для участия в референдуме, либо, наоборот, сделать все возможное, чтобы никто не вернулся обратно в Белоруссию.

"Понятно, что это сознательное ограничение избирательных прав", – уверен доктор политических наук.

Ранее в Европейском парламенте заявили, что белорусский конституционный референдум является фикцией. Депутаты призвали Александра Лукашенко выпустить политических заключенных.