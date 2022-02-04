В Германии заговорили об остановке "Северного потока - 2" при выгодной сделке с США

В Германии заговорили об остановке "Северного потока - 2" при выгодной сделке с США
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Вашингтон выступал против сотрудничества Берлина и Москвы при строительстве ГТС

Российский газопровод "Северный поток – 2", полностью готовый к запуску, до сих пор ожидает лицензии от немецкого энергетического регулятора. К сожалению, сегодня в условиях недальновидной политики Запада ГТС стала предметом торга или даже шантажа. Меж тем, бывший глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль не исключает, что проект может быть вообще закрыт.

В интервью немецкому журналу Wirtschafts Woche он назвал главное условие для такого решения. По словам экс-вице-канцлера, ФРГ может остановить "Северной поток – 2", если удастся договориться о выгодной сделке с американцами. 

По данным издания "Свободная пресса", политик подчеркнул, что всегда считал российскую ГТС реальным проектом при том, что американцы относились к "Северному потоку – 2" довольно-таки скептически. Он напомнил, что Вашингтон всегда выступал против сотрудничества Берлина и Москвы по части строительства газопровода и даже вводил временные санкции.

Меж тем, по его мнению, именно выгодная сделка с США позволит немцам отказаться от российского энергетического проекта. Об этом сообщает "Общественная служба новостей". Если США хотят договориться с ФРГ о закрытии ГТС, то должны предложить взамен что-то стоящее, уверен Габриэль.

К слову, расследование американского издания The New Republic показало, что энергетические компании США сильно заинтересованы в замене российского газа на европейском рынке. Поэтому, выяснили журналисты, Вашингтон может быть заинтересован в лоббировании темы "агрессии" Москвы против Киева.

Источник: Wirtschafts Woche ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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