Вашингтон осудил заграничные "репрессии" Минска

Не прошло и года, как Госдеп США вспомнил про скандал на летней Олимпиаде в Токио и решили заступиться за белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, которая отказалась выступать в непрофильном виде состязаний, разругалась с властями и сбежала в Польшу.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о введении санкций против граждан Белоруссии, занимающихся за пределами республики "транснациональными репрессиями" в отношении диссидентов. Любопытно, что глава американского внешнеполитического ведомства даже не озвучил конкретные имена.

Ранее власти Белоруссии лишили граждан, проживающих за рубежом, возможности участвовать в конституционном референдуме.



