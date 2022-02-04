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Не прошло и года, как Госдеп США вспомнил про скандал на летней Олимпиаде в Токио и решили заступиться за белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, которая отказалась выступать в непрофильном виде состязаний, разругалась с властями и сбежала в Польшу.
Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о введении санкций против граждан Белоруссии, занимающихся за пределами республики "транснациональными репрессиями" в отношении диссидентов. Любопытно, что глава американского внешнеполитического ведомства даже не озвучил конкретные имена.
Ранее власти Белоруссии лишили граждан, проживающих за рубежом, возможности участвовать в конституционном референдуме.
Глава государства уже подписал указ