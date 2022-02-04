Курс рубля
- Россияне кинулись в обменники
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
Многие эксперты указывают на то, что только прямой и открытый диалог киевских властей с донбасскими республиками способен стабилизировать ситуацию на юго-востоке Незалежной. Однако на Украине всячески отнекиваются от таких разумных действий.
Как отмечает телеканал RT, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в очередной раз объявил, что представители киевского режима не собираются разговаривать с ЛНР и ДНР. При этом высокопоставленного украинца не смущает, что именно такой диалог предусмотрен Минскими договоренностями.
Кроме того, на Украине не прекращают утверждать, что Крымский полуостров якобы принадлежит Незалежной и должен быть включен в ее состав. Впрочем, в СНБО Украины уже отказались от идеи захватить республику военным путем, передает телеканал "360".
Глава государства уже подписал указ