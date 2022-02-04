Корпункт DW работает в штатном режиме

Вопреки предписанию российского внешнеполитического ведомства о прекращении вещания немецкого телеканала Deutsche Welle на территории нашей страны, СМИ продолжает свою работу, фактически наплевав на запрет. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, Министерство иностранных дел потребовало от DW прекратить свою деятельность на территории России. Информагентству дали время для закрытия корреспондентского пункта до 9:00 (мск) пятницы, 4 февраля. Остановка вещания немецкой телерадиокомпании является ответной реакцией на решения властей Германии об запрете телеканала RT DE.

Меж тем, к 13:00 (мск) решение МИД все еще не исполнено. СМИ фактически проигнорировало предписание российских властей, хотя руководитель московского бюро Deutsche Welle подтвердил, что получил соответствующий документ. На данный момент вещание телеканала продолжается даже в некоторых столичных гостиницах. Прямой эфир доступен для просмотра через Интернет.

Сетевые провайдеры объясняют это явление тем, что они не имеют права отключить канал до тех пор, пока не получат официальное предписание от Роскомнадзора, которое еще не поступило.

Корпункт информагентства тоже работает в штатном режиме. Никаких признаков отъезда сотрудников из московского офиса DW не наблюдается. Руководство СМИ, которое вскоре может быть признано иностранным агентом, планирует оспорить решение МИД РФ.