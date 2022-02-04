Демократия – это общая ценность, а не привилегия отдельных государств, напомнили Путин и Си

В Пекине прошли очные переговоры лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина. Встреча длилась три часа. По итогам стороны сделали совместное заявление.

В первую очередь, они указали на "некоторые силы, меньшинство на мировой арене", которые по-прежнему пытаются отстаивать свои взгляды на международные проблемы, используя силовые методы. Это только множит разногласия и конфликты в мире.

"Попытки выступать в роли гегемона представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка",

– приводит сайт Кремля заявление лидеров.

Военно-политические союзы, цель которых – получить односторонние преимущества в ущерб безопасности других – неприемлемы.

"Судьбы народов всех стран взаимосвязаны. Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств", – подчеркивают в Москве и Пекине. В связи с этим они призывают НАТО отказаться от "идеологизированных подходов времен холодной войны" и прекратить расширение на Восток.

РФ и КНР также против формирования блоковых структур и противоборствующих лагерей в АТР. В частности, их беспокоит создание США, Великобританией и Австралией объединения AUKUS, поскольку это создает "серьезные риски ядерного распространения".

Планы Японии сбросить в океан радиоактивную воду с аварийной атомной станции "Фукусима" тоже весьма тревожат, так как это может негативно отразиться на окружающей среде.

Москва, со своей стороны, особо подчеркивает свою приверженность принципу "одного Китая". "Тайвань является неотъемлемой частью Китая", – говорится в документе. Кроме того, стороны высказались против политизации темы происхождения COVID-19 и призвали международное научное сообщество наладить сотрудничество по этому вопросу, чтобы установить истину.

Путин прибыл в Пекин на открытие Олимпиады 4 февраля. Отмечается, что российский лидер стал первым иностранным политиком, с которым председатель КНР встретился лично со времени начала пандемии коронавируса.