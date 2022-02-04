Возглавлять альянс он будет до сентября

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен главой Центробанка Норвегии. Об этом объявлено в пятницу, 4 февраля.

Отмечается, что нынешний глава Банка Норвегии уйдет в отставку 1 марта 2022 года. С этого дня начнутся полномочия Столтенберга, которые продлятся до 2028 года.

По словам министра финансов Норвегии, Столтенберг – лучшая кандидатура на пост управляющего Нацбанком.

"Сочетание финансового образования, понимания общества и управленческого опыта, которым обладают немногие в Норвегии, делает его очень подходящим топ-менеджером Банка Норвегии",

– пояснил свой выбор министр.

При этом в первые месяцы Столтенберг будет совмещать обе должности – главы НАТО и Нацбанка страны. С поста главы альянса он уйдет в конце сентября 2022 года, сообщается на сайте правительства Норвегии.

Ранее Столтенберг выступил за усиление контингента НАТО в Восточной Европе, чтобы остановить "атаку России".