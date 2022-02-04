СМИ: Путин на Олимпиаде показал отношение к Украине - видео

СМИ: Путин на Олимпиаде показал отношение к Украине - видео
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Западные журналисты обнаружили некий знак со стороны лидера РФ во время открытия Игр-2022

В соцсетях бурно обсуждают мирную дрему президента России и верховного главнокомандующего Владимира Путина на трибуне стадиона "Птичье гнездо" во время прохода сборной Украины на открытии Олимпиады-2022 в Пекине.

Пикантный момент зафиксировала американская телекомпания CNBC, чьи спортивные комментаторы, позабыв о том, какие у них функции, и что они находятся на мероприятии, призванном поддерживать мир, говорили исключительно о войне, которую им вбивают в головы их правители в Вашингтоне.

Сначала одна из ведущих напомнила, что Россия стянула к границам Незалежной 100-тысячную армию. Затем ее умозрения поддержал ее коллега, ударившийся воспоминания в псевдоисторию.

"Большой вопрос: вторгнется ли Путин на Украину во время этой Олимпиады, как он послал войска в Грузию во время Игр-2008 года", – проговорил второй ведущий.

Атмосферу спортивного дружелюбия и олимпийского движения "расширил" и "углубил" автор британского издания Daily Mail.


"Владимир Путин притворился спящим, когда украинские спортсмены вышли на церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине", – громко кричит заголовок таблоида.

Британцы отметили, что "брутальный российский лидер сидел со скрещенными на груди руками и с закрытыми глазами" в момент прохода по стадиону олимпиоников с Украины. И тут же повторили придуманную американскими кураторами Европы набивную оскомину мантру о "вторжении".

"Это происходит на фоне опасений, что Путин собирается вторгнуться в их родную страну, спровоцировав кровавую войну и худшее противостояние с Западом со времен холодной войны", – говорится в публикации.

"Путин демонстративно заснул на выходе сборной Украины на Олимпиаде в Пекине", – припечатал автор аккаунта "Беларусь головного мозга", собрав кучу скабрезных комментариев под постом.

Как заметила российская телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале: "Кто следующий?"

Напомним, Владимир Владимирович прилетел утром в пятницу, 4 февраля, в Пекин и уже провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Встреча продлилась около 2,5 часов.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

В Японии разгадали секрет бесстрашия Путина перед США

Аналитики Страны восходящего солнца бдительно следят за нашим президентом

Российский МИД влепил Германии пощечину за закрытие телеканала

Кремль ответил взаимностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей