Руководство CBC испугалось кибератаки и дезинформации из Москвы на фоне напряженности вокруг Украины

Канадская телерадиовещательная корпорация CBC второй раз за неделю вляпалась в скандал из-за заявления журналистки Нил Коксал о якобы "российском следе" в протестах местных дальнобойщиков, которые не утихают уже несколько дней кряду.



Так, телеведущая высказала теорию о том, что протестные акции в Канаде из-за коронавирусных ограничений могли быть "спровоцированы русскими". Доказательств своему умозаключению девушка не представила. Скандальное заявление Коксал вынудило CBC приписать к отрывку из эфира уточнение, которое также вызвало возмущения среди зрителей, передает РИА "Новости".

"В этом вопросе необходимо было сослаться на данные и опасения экспертов по поводу того, что во время нынешней напряженности вокруг Украины Москва может использовать свои кибернетические и дезинформационные возможности, чтобы "посеять смуту" среди союзников Украины во время кризиса", – следует из обновленной редакции материала CBC.

Пользователи соцсетей и ряд местных порталов, в том числе RWN, указали на то, что организаторы митингов хорошо известны, и "ни один эксперт не говорил, что Россия спровоцировала протесты". Организаторами же "Конвоя свободы" являются родом из Альберты.



Акции против коронавирусных ограничений, которые инициировали канадские дальнобойщики, начались в Оттаве 29 января. Протестующие требуют от властей снять все санитарные запреты, связанные с пандемией и вакцинацией населения.

В одном из своих репортажей Коксал в эфире CBC сделала феноменальный вывод. Журналистка заявила, что "российские актеры могли подпитывать или провоцировать протесты колонн грузовиков".