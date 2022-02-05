Американскому господству придет конец

Вчера, 4 февраля, российский лидер Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику для того, чтобы посетить Олимпийские Игры и провести переговоры с главой Поднебесной Си Цзиньпином. После этого Москва и Пекин выпустили совместное заявление. Тайный смысл послания двух ведущих держав раскрыл известный политолог, бывший израильский разведчик Яков Кедми.



В первую очередь, опытный эксперт обратил внимание, что Китай обозначил свою позицию по гарантиям безопасности, которые Российская Федерация предложила западным партнерам. Поднебесная выступила с поддержкой данной инициативы нашей страны, что серьезно увеличивает вес российского предложения.



Пекин подчеркнул, что считает требования Москвы по гарантиям абсолютно справедливыми и готов поддержать стремление Кремля стабилизировать обстановку на международной арене.



Кедми также отметил, что Россию и Китай не устраивает ситуация, которая сложилась в мировом пространстве после развала Советского Союза. Москва и Пекин готовы объединить усилия и выступить против господства Вашингтона.



"Стороны против возвращения международных отношений к состоянию, когда слабые становятся добычей сильных", – заявил эксперт.



Напомним, в совместном заявлении два государства осудили гегемонию отдельных держав и призвали к более справедливому распределению влияния на международной арене.

