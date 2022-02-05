"Шмарафон натовских желаний": МИД резко ответил на слова "извращенцев" из Bild о схеме захвата Украины

"Шмарафон натовских желаний": МИД резко ответил на слова "извращенцев" из Bild о схеме захвата Украины
Мария Захарова. Фото:Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
5 февраля в свет вышли сразу две скандальные статьи зарубежных изданий

Субботний день был озарен двумя провокационными публикациями западных изданий. Американское агентство Bloomberg по ошибке "официально" объявило о вторжении России на Украину, а немецкие журналисты из Bild и вовсе расписали схему захвата Незалежной российскими войсками. На все эти выкладки отреагировали в МИД РФ.

Отметим, по версии немецких журналистов, Москва собирается силой включить Украину в состав Союзного государства, в которое сейчас входят Россия и Белоруссия. Якобы такие сведения удалось раздобыть западным разведчикам. Сообщаются даже детали спецопераций "хитроумных" русских военных. Мол, мы задумали создать в Незалежной "марионеточный режим" за счет так называемой "народной рады", которая будет состоять из людей, прошедших особую проверку в спецслужбах России.

Эти фантазии зарубежных экспертов вызвали весьма бурную реакцию у официальной представительницы главного российского внешнеполитического ведомства. В своем телеграм-канале Мария Захарова поделилась негодованием и удивилась тому, как "эволюционируют" западные пропагандисты. Дипломат отметила, что они всегда отличались особой политической изощренностью, а сейчас и вовсе превратились в "настоящих извращенцев".

"Шмарафон натовских желаний", – подытожила Захарова.

Таким образом дипломат сделала отсылку к разгоревшемуся в России скандалу вокруг "марафонов желаний", которые за счет сомнительных ментальных практик обещают исполнение всех мечт. По мнению Захаровой, профессионализм западных журналистов недалеко ушел от так называемых "инфоцыган", которые толкают в массы низкокачественные информационные продукты.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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