Вашингтон пытается ополчить на Москву весь мир

Несмотря на бесконечные попытки Российской Федерации договориться с западными партнерами, они всеми силами демонстрируют свою неготовность к нормализации отношений. Дошло до того, что американские политики пытаются уговорить японских коллег ввести санкционные ограничения против нашей страны.



Как передают журналисты Страны восходящего солнца, вашингтонская администрация уже обратилась к Токио и попросила хорошенько подумать над тем, чтобы ввести экономические санкционные ограничения против нашей страны. Впрочем, такие рестрикции должны обрушиться на голову России в случае, если она "нападет" на украинское государство.

Любопытно, что японцы проявляют значительно большую мудрость, нежели их западные коллеги. В этом восточном государстве отметили: говорить о санкционном ударе разумнее в случае, если будет, за что "наказывать" Москву. Пока Россия никуда не "вторглась", грозить ей санкциями весьма странно. Так что сейчас в Японии не готовы бросаться такими громкими угрозами в адрес нашей страны.

Потуги американцев привлечь на свою сторону очередное государство уже обсудили российские интернет-пользователи.

"Мозг на Западе сломается", "На кого надо санкции наложить, так это на США. За то, что нос суют в каждую страну", "А зачем японцам вписываться за какую-то Украину на другой стороне шарика?", "К инопланетянам еще обратитесь", "Как побирушки болтаются по всему миру, уговаривают страны гадить нам", – пишут читатели РИА "Новости".

К слову, недавно в России заявили о готовности нанести контрудар по грозящей нашей стране санкциями Европе.