В Совфеде высмеяли заявления США о "видеопровокациях" России в Донбассе

В Совфеде высмеяли заявления США о "видеопровокациях" России в Донбассе
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Сенатора позабавил призыв Вашингтона "поверить на слово"

Член Совета Федерации Алексей Пушков подверг жесткой критике Госдепартамент Соединенных Штатов, который предлагал американским медиа "поверить на слово" заявлению о неких российских планах по снятию видеозаписи с нападением на Украину.

Сенатор отреагировал на недавний спор корреспондента Associated Press Мэтта Ли и пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, который выступал на брифинге. По мнению российского чиновника, американский журналист отказался верить голословным утверждениям, которые представитель пресс-слежбы выдавал за "секретную информацию от специальных служб". Однако тот напомнил, что по схожему сценарию Штаты отрабатывали военную операцию в Ираке, где тоже не оказалось никакого оружия массового поражения, вопреки заявлениям Вашингтона.

Пушков напомнил, что Россию также обвинили в некоем применении химического оружия в сирийской Думе. Отправившаяся туда снимать репортаж группа британских журналистов выяснила, что никакой "атаки" с применением хлора не было – операцию инсценировали "Белые каски" на средства, выделяемые спецслужбами США и Великобритании.

"Мэтт хотел одного – доказательств. Но их, как всегда, не было", – указал Песков в своем Telegram-канале.

Не менее скептически были настроены французские читатели, отреагировавшие на американские заявления о провокациях, которые якобы готовит Российская Федерация. Публика не поверила в подлинность информации о съемках видеоролика о событиях в Донбассе, заявив, что украинская сторона еще несколько недель назад собиралась перейти к наступлению в регионе.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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